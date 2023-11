Stellantis rinnova i contratti dei concessionari UE con InfoCert. La piattaforma della società Tinexta per la rivendita delle auto

TORINO - Stellantis digitalizza il rinnovo dei contratti di oltre 10 mila concessionari europei grazie al supporto di InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di certificazione europea. La tecnologia GoSign di InfoCert consolida la sua leadership anche nel settore automobilistico per rinnovare i processi di rivendita delle auto. «Siamo orgogliosi di supportare un player così importante a livello internazionale nel proprio percorso di rinnovamento. Crediamo nell’idea che l’operazione costituisca un punto di non ritorno nella gestione della contrattualistica relativa alla rete distributiva del comparto automotive e una sfida per la digitalizzazione nello scenario dei big player a livello globale» commenta Danilo Cattaneo, ad di InfoCert.

«In un settore ancora colpito da sconvolgimenti e trasformazioni senza precedenti, Stellantis e la sua rete europea di concessionari stanno rafforzando la partnership per migliorare l’esperienza dei clienti e semplificare il percorso complessivo, in linea con la roadmap delineata nel piano strategico Dare Forward 2030. Abbiamo molto apprezzato il contributo di InfoCert nel facilitare e supportare il processo di lavoro tra Stellantis, le associazioni europee dei concessionari e l’intera rete distributiva con le proprie soluzioni di certificazione innovative e sostenibili» aggiunge Danilo Annese, Head of Global Distribution Network at Stellantis,. Tramite una video identificazione InfoCert ha attivato la firma qualificata per tutti i dealer europei di Stellantis e attualmente sono 10.000 i rivenditori che possono usufruire della firma digitale offerta da GoSign.