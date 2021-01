Stellantis, Tavares: «39 veicoli elettrificati entro il 2021. Puntiamo all’eccellenza più che alla grandezza»

TORINO - «Oggi è il primo giorno della nostra nuova storia. È l’inizio di un viaggio entusiasmante. Un’azienda ben posizionata per competere nei mercati globali, con 39 veicoli elettrificati disponibili entro la fine del 2021. Un gruppo di dimensioni significative e con posizioni commerciali consolidate in Europa, Nord America e America Latina«. Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis, aprendo la conferenza stampa. «Il flusso di cassa sarà positivo» per stellantis «fin dal primo anno» di nascita, ovvero dal 2021. Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, spiegando che si punta a «5 miliardi di euro di sinergie, di cui l’80% raggiunte entro il 2024» con «4 miliardi di costi una tantum». I 5 miliardi di sinergie, ha specificato Tavares, saranno raggiunti al 40% sulla realizzazione dei prodotti (es piattaforme), al 35% negli acquisti e per il 25% da una ottimizzazione generale dei costi (ex spese di marketing...).

«La fusione che ha dato vita a Stellantis non è una mossa difensiva» anche perché ora «puntiamo all’eccellenza non ad un aspetto dimensionale, vogliamo che Stellantis sia più grande che grossa». Lo ha affermato il ceo di Stellantis Carlos Tavares nella prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa. I due gruppi originari, ha ricordato, «vevano già una ampia base, con vendite in 130 mercati, leader in almeno 3 regioni e una grande presenza in ricerca e sviluppo». Tavares ha ricordato come Stellantis abbia un margine operativo lordo per 12 miliardi e al 7% con un flusso cassa libero per circa 5 miliardi«. Elementi che - ha evidenziato - «sono un ottimo inizio per questa fusione».Stellantis nasce dalla fusione tra «due società molto efficienti». Il ceo di Stellantis, in occasione della prima conferenza stampa del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, ha ricordato i conti del 2019 dei due gruppi, che hanno mostrato una forte redditività.