Stellantis, Tavares visita lo stabilimento di Atessa per dare il via ai nuovi furgoni. «Critiche dalla politica? Ingiuste verso dipendenti»

Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, e Jean Philippe Imparato, Head of Pro One Business Unit di Stellantis, hanno visitato lo stabilimento di Atessa (Chieti), il piu grande impianto europeo di veicoli commerciali leggeri (LCV), dove sono in fase di ammodernamento le linee di produzione della nuova generazione di furgoni Fiat Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Opel/Vauxhall Movano. All’incontro hanno partecipato i dipendenti dello stabilimento che ha prodotto in 40 anni oltre 7,3 milioni di veicoli, venduti in piu di 75 Paesi nel mondo, contribuendo alla leadership di Stellantis nel mercato europeo degli LCV. «L’eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa e riconosciuta a livello mondiale e lo sara ancora di piu nel mercato molto competitivo degli LCV», ha dichiarato Tavares. «Grazie alle competenze e all’impegno dei dipendenti di Atessa, con i quali voglio congratularmi, il sito produttivo continuera a svolgere un ruolo centrale nel nostro piano strategico Dare Forward 2030, con il quale puntiamo a diventare leader nel mercato degli LCV a livello mondiale, in termini di tecnologia, produzione, quota di mercato e redditivita Per certi versi, la storia di Stellantis e iniziata qui quasi-mezzo secolo fa, costruendo insieme in Italia i migliori furgoni del mercato».

«Con Pro One vogliamo far leva sulla nostra indiscussa leadership nel settore dei veicoli commerciali, basata sul concetto di ’sei marchi, una sola forzà, che rappresenta un forte pilastro che rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis», ha commentato Jean-Philippe Imparato, Head of Pro One Business Unit di Stellantis«. »Continueremo la nostra storia di successo puntando sull’eccellenza industriale e di prodotto, proprio come ad Atessa, dove viene prodotta la maggior parte dei Large Van, che rappresentano il 30% di tutte le vendite di van, contribuendo in modo decisivo ai risultati totali di Pro One. Per questo motivo, siamo molto orgogliosi dei nostri colleghi di Atessa che hanno contribuito alla nostra performance complessiva nel 2023, che ha confermato la leadership di Stellantis sia in Europa, con una quota di mercato superiore al 30%, sia in Italia con una quota del 45,5%.

«Abbiamo più di 40.000 dipendenti in Italia che lavorano molto duramente per adattare l’azienda alla nuova realtà. Sono pieni di talento. Non credo che i dipendenti italiani abbiano apprezzato questi commenti, Non credo che sia corretto nei loro confronti». Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, a proposito dell’accusa mossa a Stellantis - prima dall’ex ministro Carlo Calenda, segretario di Azione, e poi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - di essere sempre meno italiana.