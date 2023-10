Stellantis vende a Dongfeng asset cinesi per 233 mln dollari. Prosegue jv attività di esportazione di veicoli e componenti

TORINO - La cinese Dongfeng Motor Group e Stellantis espanderanno le loro attività di esportazione di veicoli e componenti attraverso una vendita di asset per approcciare meglio il mercato automobilistico cinese. In base all’accordo di trasferimento delle attività, l’azienda statale Dongfeng acquisterà i diritti di utilizzo del terreno e gli edifici a Wuhan e Xiangyang da Dongfeng Peugeot Citroen Automobile, la sua joint venture con Stellantis, per 1,71 miliardi di yuan (233,69 milioni di dollari). Stellantis invece continuerà a produrre automobili Peugeot e Citroen con Dongfeng negli stabilimenti cinesi ed esporterà i modelli Peugeot 4008 e Peugeot 5008 nei paesi asiatici e il modello Citroen C5X in Europa. La decisione di vendere gli impianti a Dongfeng Motor sottolinea la strategia di «asset light» di Stellantis in Cina, ha affermato Stellantis in una nota.