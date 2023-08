Stellantis Ventures, 100 milioni in 10 startup e in un fondo. Tre progetti nella mobilità saranno lanciati entro il 2023

TORINO - Stellantis Ventures ha investito nell’ultimo anno circa 100 milioni di euro in 10 startup e un fondo venture Usa specializzato nella mobilità. La dotazione iniziale di Stellantis Ventures, alla sua nascita nel marzo 2022, ammontava a 300 milioni di euro e in queste prime iniziative ne è stata mobilitata quindi circa un terzo, con ‘la speranza di aumentare la dotazione in futuro. È una discussione sempre apertà, ha spiegato Adam Bazih, capo di Stellantis Ventures. Le innovazioni realizzate da queste società verranno poi applicate da Stellantis nei suoi prodotti e nelle sue attività e per tre di queste si partirà nel corso del 2023, mentre gli altri progetti vedranno la luce dal 2024 in poi. In particolare, come spiegato da Adam Bazih, nel corso di quest’anno partiranno i progetti sviluppati con tre startup statunitensi Nauto, Trail Offroad e Beweelsociety. Per quanto riguarda l’origine geografica delle altre società in cui Stellantis Ventures ha investito, due sono francesi (Geoflex e Netzero), una è italo-statunitense (Electra Vehicles) e le altre sono tutte statunitensi (6K, Envisics, Lyten, Viaduct).

“Trasformare Stellantis in un’azienda tecnologica per la mobilità significa che dobbiamo avere la mentalità di una startup, focalizzata sui nostri clienti e lavorare con un pizzico di impazienzà, ha affermato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. ‘Stiamo usando la forza di Stellantis Ventures per entrare in contatto con aziende che stanno sviluppando tecnologie all’avanguardia che noi crediamo possano trasformare l’esperienza in auto e migliorare il settore della mobilità, per i nostri clienti e per la società nel suo insiemè, ha aggiunto Curic. Nel dettaglio, i tre progetti che saranno lanciati nel 2023 vanno dalla sicurezza alla mobilità elettrica a due ruote. Nauto ha applicato l’intelligenza artificiale e la tecnologia di visione artificiale combinate con la scienza avanzata dei dati di rischio a oltre 800 flotte commerciali per aiutare a risparmiare denaro e vite attraverso una guida più sicura. Il sistema di sicurezza di Nauto valuta sia il rischio comportamentale del conducente sia il rischio stradale esterno, avvertendo e istruendo i conducenti per ridurre la guida distratta e prevenire le collisioni in tempo reale, nel rispetto della privacy del conducente. Nauto Cloud e le applicazioni mobili aiutano i responsabili della sicurezza delle flotte e dei rischi a gestire le flotte in modo più efficiente, identificare e istruire i conducenti a rischio e accelerare l’elaborazione dei sinistri. La soluzione Nauto sarà disponibile questa estate negli Stati Uniti sui veicoli della flotta commerciale Stellantis. Per quanto riguarda Trails Offroad, la società offre una libreria digitale di oltre 3.000 guide dettagliate ai percorsi fuoristrada negli Stati Uniti e in Canada che possono essere caricate nel sistema Jeep Uconnect.

Ogni guida ai sentieri fornisce informazioni dettagliate tra cui la descrizione del percorso, i punti chiave, le valutazioni di difficoltà, i punti di interesse, i video e le recensioni. A partire dall’estate 2023, nuovi veicoli Jeep selezionati avranno accesso a oltre 200 guide ai sentieri, inclusi i 62 percorsi Jeep Badge of Honor. Il catalogo completo sarà offerto come servizio in abbonamento. Infine, il terzo progetto che partirà quest’anno è quello realizzato da Beweelsociety, una startup con radici all’interno di Stellantis: è uno sviluppatore di e-bike connesse e fornitore di un’ampia gamma di servizi dall’acquisto alla strada attraverso un’unica app digitale, inclusi servizi di finanziamento, assicurazione e assistenza (manutenzione, antifurto). Espandendo la visione oltre l’auto tradizionale, Beweelsociety aiuta Stellantis ad accelerare la crescita della mobilità sostenibile e «morbida». Le prime e-bike saranno disponibili per l’acquisto presso reti ciclistiche specializzate e rivenditori focalizzati sulla tecnologia in Europa, a partire dall’ultimo trimestre del 2023.