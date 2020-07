Superbonus per auto e moto, cosa prevede il Dl Rilancio. Incentivi per Euro 6 anche senza rottamazione, fino a 10mila euro per le green

ROMA - Il decreto Rilancio ha incassato l'ok definito al Senato e si avvia a diventare legge. Numerose le novità per il settore auto, a partire dagli incentivi per l'acquisto di auto Euro 6. Il provvedimento nel suo complesso prevede interventi da 55 miliardi di euro per tamponare gli effetti economici dell'emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda gli Ecobonus auto e moto, sono previsti incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 (categoria che comprende anche mezzi a benzina e gasolio) e ne rottama una vecchia di almeno 10 anni. L'incentivo si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40 mila euro. Auto green: l'incentivo arriva a 10 mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride. Per moto e motorini elettrici o ibridi, l'ecobonus sale fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un mezzo vecchio. L'incentivo scatta anche senza rottamazione, ma si ferma a 3 mila euro.

Interessante sapere anche che le patenti scadute nei mesi del lockdown resteranno valide fino alla fine dell'anno, così come pure le carte d'identità.