Tavares: «Libertà mobilità va difesa da costi elevati e decisioni miopi. Solo chi si adatterà a nuovo scenario sopravviverà»

«Per diventare davvero reale e concreta, la libertà di mobilità deve essere protetta da costi elevati e decisioni miopì. Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, nel videomessaggio inviato all’Osservatorio Sharing Mobility. ‘Non ci sarà alcun futuro per le case automobilistiche se rinunciamo al valore fondamentale che rende il nostro lavoro essenziale per la società. E questo valore è la libertà di mobilità individualè, ha spiegato Tavares. ‘Queste parole potrebbero suonare come un clichè da ‘grande aziendà. Ma non lo sono. Sto parlando di persone reali e delle loro vite. Si tratta di continuare ad avere accesso a opportunità, persone e servizi mentre proteggiamo il nostro modo di vivere dal cambiamento climaticò, ha continuato, sottolineando che questa libertà di mobilità ‘dobbiamo costruirla insieme, con una forte collaborazione tra tutti i soggetti coinvoltì. E anche in questa ottica Stellantis ha fato vita al ‘Freedom of Mobility Forum’, nel quale discutere delle prospettive future partendo da fatti concreti. Tra i temi che si stanno affrontando, ha specificato Tavares, ‘in primo luogo, abbiamo bisogno di un piano efficiente per la riduzione della CO2 a livello globale che rispetti differenti tempi di attuazione: 20 anni per passare all’energia pulita, 10 anni per sviluppare una rete di ricarica globale e 5 anni per sviluppare un Bev’. Inoltre, ‘in secondo luogo, dobbiamo risolvere il problema dell’approvvigionamento di energia. È la base per qualsiasi mobilità urbana pulita del futuro.

Senza una rete di ricarica ampia, accessibile e veloce, la maggior parte delle soluzioni elettrificate non apporterà i benefici attesì, ha proseguito. Infine, 'dobbiamo smettere di pensare che le auto non possono essere mezzi di trasporto pubblicì e 'con l'intelligenza artificiale vedremo auto in grado di comprendere realmente l'ambiente urbano e di immergersi nel contesto che le circonda. Vetture che prenderanno decisioni sempre più simili a quelle che prenderebbero i nostri clienti. Sono cambiamenti di vasta portata, e il Freedom of Mobility Forum è il luogo ideale per discuterne insiemè, ha concluso Tavares.

Questo ‘scenario così complesso potrebbe spaventarè, ha aggiunto, concludendo che, ‘dal mio punto di vista, però, si tratta di una grande opportunità per il nostro settore.«Il futuro di questo settore e gli strumenti che usiamo per offrire libertà di movimento sono pieni di potenzialita«, ha continuato Tavares. ‘Il nostro dovere nei confronti delle future generazioni è quello di offrire dispositivi sostenibili, con cui poter continuare a garantire la possibilità di muoversi secondo i propri desiderì, ha sottolineato, concludendo che ‘per farlo, dobbiamo essere disposti ad ascoltare di più e meno inclini a decidere da soli. È l’unico modo per garantire una mobilità davvero libera per tuttì.