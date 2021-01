Tavares: «Spazi per miglioramento nostri brand europei negli Usa. Con Biden per contribuire a ridurre CO2»

TORINO - «Ci sono spazi di miglioramento per i brand europei del gruppo stellantis negli stati uniti». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, la società nata dalla fusione tra Fca e Psa. Al momento il gruppo si «focalizzerà sull’esistente» e punterà anche a dare «massimo sostegno a un approccio più ecologico, anche in linea con l’impronta della nuova amministrazione Biden che si insedia domani», ha continuato Tavares. L’obiettivo è quello di valutare bene quali nuovi marchi introdurre nel mercato statunitense, perchè «sarebbe inutile inserirne troppi», con un occhio particolare alle emissioni, ha specificato Tavares.

Negli Usa, con l’imminente insediamento della nuova amministrazione del presidente Joe Biden, «verrà posto maggiormente l’accento sulla riduzione delle emissioni» di Co2. e Stellantis dispone di tutte le tecnologie necessarie per contribuire a questo intento: questo, in sintesi, il messaggio lanciato in conferenza stampa dall’ad del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, Carlos Tavares. Il portoghese ha aggiunto che Stellantis è in grado offrire ai clienti americani «veicoli con più basse emissioni», in linea con l’obiettivo zero carbonio ed ha precisato che al momento non vi è l’intenzione di introdurre nel mercato Usa nuovi marchi del portafoglio Stellantis oltre a quelli che già presenti.