Tavares (Stellantis): «Con taglio prezzi elettriche si rischia bagno di sangue. Rendiamole più accessibili ma anche redditizie»

«Con il taglio dei prezzi delle auto elettriche avviato da Tesla si è aperta una corsa al ribasso che rischia di finire in un bagno di sangue. È quello che vogliamo evitare: interverrò sui prezzi in base a quanto riuscirò a ridurre i costi di produzione. Dobbiamo investire per rendere più accessibili, ma anche redditizie i veicoli elettrici». Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante la presentazione della piattaforma Stla Large per le elettriche. «Se abbassiamo i prezzi a una velocità maggiore di quanto riusciamo a ridurre i costi di produzione alcune aziende si troveranno in difficoltà, chiuderanno i bilanci in rosso e rischieranno di diventare prede dei gruppi che hanno i conti in ordine», ha osservato Tavares.