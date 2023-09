Tesla, la fabbrica Shanghai raggiunge il traguardo dei due milioni di auto prodotte

SHANGHAI - Il duemilionesimo veicolo prodotto dalla Tesla Gigafactory Shanghai è uscito mercoledì dalla catena di montaggio, raggiungendo un nuovo traguardo, ha affermato la società. Nel gennaio 2019, lo stabilimento Tesla di Shanghai, la prima gigafactory della casa automobilistica fuori dagli Stati Uniti iniziarono la costruzione e produssero il primo veicolo nel dicembre dello stesso anno. La fabbrica di Shanghai produsse il suo primo milione di automobili in oltre 30 mesi, mentre secondo l’azienda ha raggiunto il secondo milione di veicoli in meno di 13 mesi.

«L’aumento della velocità di produzione di Tesla è inseparabile dall’ambiente imprenditoriale superiore di Shanghai, in particolare dall’area speciale Lin-gang della zona di libero scambio pilota di Shanghai», ha affermato Song Gang, direttore senior della produzione di Tesla Gigafactory Shanghai. Nei mesi di quest’anno, la Tesla Gigafactory Shanghai ha consegnato più di 600.000 veicoli, superando il numero totale raggiunto nel 2021. È diventata un hub di esportazione globale per Tesla, le cui auto ora vendono bene nell’Asia del Pacifico, in Europa e nel Nord America.