Tesla, immatricolazioni in Europa scendono al minimo da 15 mesi: solo 13.951 veicoli ad aprile (-2,3%)

Tesla ha immatricolato solo 13.951 veicoli ad aprile in Europa, in calo del 2,3% rispetto a un anno fa: record peggiore da gennaio 2023. La casa automobilistica di Elon Musk ha anche riportato un calo delle spedizioni dalla sua fabbrica di Shanghai, in contrasto con la forte crescita del piu ampio settore automobilistico cinese. Musk aveva detto agli investitori il 23 aprile che la societa prevede di riprendersi da diversi problemi che hanno influenzato la produzione nel primo trimestre, tra cui le interruzioni delle spedizioni nel Mar Rosso e il sospetto incendio doloso delle linee elettriche vicino al suo stabilimento tedesco di veicoli utilitari sportivi. «Pensiamo che il secondo trimestre sara molto migliore», aveva aggiunto Musk durante la conferenza sugli utili del primo trimestre di Tesla.