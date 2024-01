Tesla perde il 12% a Wall Street, brucia 80 miliardi valore. È il maggiore calo in una singola seduta in un anno

NEW YORK - Tesla chiude in calo a Wall Street, dove i titoli perdono il 12%, in quello che è il maggiore calo in una singola seduta in un anno. Con la flessione Tesla brucia 80 miliardi di dollari di capitalizzazione di dollari. Tesla perde dopo una trimestrale inferiore alle attese; a pesare sul titolo è anche quanto affermato da Tesla nel suo comunicato: la crescita dei volumi nel 2024 potrebbe essere «sensibilmente inferiore» a quella del 2023, dato che lavorerà «al lancio della prossima generazione di veicoli nella Gigafactory Texas».