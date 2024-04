Tesla punta all'India per nuova fabbrica di auto elettriche. Paese asiatico ha ridotto i dazi sulle EV prodotte in loco

Un team di Tesla Motors andrà in India nel corso del mese alla ricerca del luogo migliore per la costruzione di un impianto di produzione di auto elettriche da 2-3 miliardi di dollari. Lo scrive il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei piani della casa automobilistica di Elon Musk. L'investimento in India sarà reso più facile dalla decisione del governo di New Delhi, lo scorso mese, di abbassare i dazi sui veicoli elettrici più cari, importati, di società che cominceranno a produrli nel Paese entro tre anni. Il taglio dei dazi era proprio una precondizione richiesta da Tesla per investire in India. Un investimento di Tesla in India sarebbe un colpo importante per il primo ministro, Narendra Modi, poco prima delle elezioni politiche. Secondo il Financial Times, Modi avrebbe chiesto a Musk di investire in India durante il loro incontro, lo scorso anno, negli Stati Uniti.

Tesla avrebbe comunicato a funzionari indiani la possibilità di costruire in India una vettura più piccola delle attuali, da vendere a un prezzo inferiore ai 30.000 dollari in India, nei Paesi del sud-est asiatico, del Golfo, di Africa ed Europa meridionale e orientale. Tesla sta infatti sviluppando un veicolo più economico da immettere sul mercato verso la fine del prossimo anno, ma non ha ancora comunicato dove lo produrrà. Il nuovo impianto dovrebbe raggiungere una produzione di 500.000 vetture all'anno, una volta a pieno regime, secondo le fonti del Financial Times. Il titolo di Tesla, partito in calo a causa dell'abbassamento del price target da parte di due società di analisi, guadagna ora l'1%.