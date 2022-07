Tesla sale a Wall Street dopo trimestrale: +4%. Utili sopra le attese degli analisti a 2,3 miliardi di dollari

NEW YORK - Tesla in rialzo a Wall Street dopo la trimestrale. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 4%. Trimestrale in chiaroscuro per Tesla che ha visto gli utili oltrepassare le attese degli analisti ma, a causa della prolungata chiusura del suo impianto a Shanghai, ha riportato il primo declino sequenziale degli utili trimestrali in oltre un anno. Nel secondo trimestre del 2022 l’utile è stato di 2,3 miliardi di dollari, quasi il doppio dello stesso periodo dell’anno precedente, e l’utile adjusted per azione è salito a 2,27 dollari contro attese per 1,81 dollari mentre nei primi tre mesi dell’anno Tesla aveva fatto registrare un utile pari a 3,22 dollari per azione. Inoltre il giro d’affari si è assestato a 16,93 miliardi di dollari in rialzo dagli 11,96 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente ma in calo dai 18,76 miliardi del primo trimestre del 2022 ed al di sotto delle attese per un fatturato pari a 17,1 miliardi.

Pesa anche il calo del margine lordo del settore auto che è sceso al 27,9% dal 32,9% messo a segno nel trimestre precedente e dal 28,4% fatto registrare lo scorso anno. Nonostante le difficoltà affrontate nei mesi recenti, Tesla ha voluto riaffermare l’obiettivo fissato dall’Ad Elon Musk lo scorso Aprile di produrre oltre 1,5 milioni di veicoli nel 2022 e quello di incrementare le consegne del 50% in media ogni anno. L’azienda ha inoltre fatto sapere di aver venduto circa il 75% dei bitcoin che aveva acquistato ad inizio 2021 per circa 1,5 miliardi di dollari, aggiungendo così circa 936 milioni di dollari in liquidità. Tesla ha consegnato 254.695 veicoli nei tre mesi a giugno, un rialzo del 27% se confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente ma in calo dalle 310.048 unità consegnate nel primo trimestre. Il titolo del produttore di veicoli elettrici nell’afterhours è salito del 3% subito dopo la pubblicazione dei risultati ma poi ha perso quota. Da inizio anno, il titolo ha perso circa il 30%.