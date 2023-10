Tesla, taglio prezzi pesa sui conti: utile -44% a 1,9 mld e titolo crolla a -7% nel premercato. Cybertruck arriva il 30 novembre

NEW YORK - I ripetuti tagli dei prezzi decisi da Elon Musk pesano sui conti di Tesla, sui quali si fanno sentire anche i più elevati costi operativi legati ad alcuni progetti quali l’atteso cybertruck, il pickup elettrico le cui consegne dopo anni di ritardo dovrebbero iniziare il 30 novembre. Il colosso delle auto elettriche archivia il terzo trimestre con un utile netto in calo del 44% a 1,9 miliardi di dollari. I ricavi sono invece saliti del 9% a 23,4 miliardi, grazie alla maggiori consegne di auto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nell’annunciare i risultati Tesla ribadisce il suo obiettivo di 1,8 milioni di auto consegnate quest’anno, una cifra superiore rispetto agli 1,3 milioni del 2022.

Nel periodo luglio-settembre le consegne di Tesla sono salite del 26,5%, risultando però sotto le attese degli analisti. Il colosso di Musk si trova ad affrontare una concorrenza più agguerrita ma anche una maggiore resistenza dei consumatori a investire in auto elettriche più costose ora che i tassi di interesse sono alti. Le vendite di auto elettriche negli Stati Uniti nei primi nove mesi dell’anno sono salite a una velocità inferiore rispetto al 2022. In questo contesto gli analisti prevedono un anno difficile per Tesla, che non ha introdotto un nuovo modello di auto passeggeri da almeno tre anni e che ora scommette sul pickup elettrico.

Tesla va verso un avvio in profondo rosso dopo i conti deludenti del terzo trimestre, che hanno messo in luce utili in discesa (-44% a 1,85 miliardi di dollari) e ricavi in rialzo (+9% a 23,35 miliardi), ma al di sotto delle previsioni. anche se il margine lordo ha rispettato le aspettative (17,9% contro stime del 18,2% e dopo il 25,1% di dodici mesi prima), a pesare sui conti sono stati i forti tagli dei prezzi decisi dal ceo elon musk (i ricavi per unità sono scesi dell’11% rispetto a un anno fa). così, dopo avere chiuso ieri in ribasso del 4,78% a 242,68 dollari per azione, il titolo del colosso delle auto elettriche cede nel premercato il 7%. va detto che il valore delle azioni è più che raddoppiato da gennaio, da 100 appunto a oltre 240 dollari, aggiungendo più di 400 miliardi di dollari al valore di mercato.