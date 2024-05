Tesla, un passo indietro. Brand di Elon Musk rinuncia a obiettivo di vendere 20 mln auto l'anno entro 2030

Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla di proprietà di Elon Mush rinuncia al suo obiettivo di produrre 20 milioni di veicoli elettrici entro 2030. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo Usa in un report pubblicato ieri. L'anno scorso Tesla ha aumentato le consegne di quasi il 38%, superando di poco gli 1,8 milioni di veicoli. Al momento non sono stati fatti annunci sulla previsione per il 2024. Tesla ha solo suggerito un tasso di crescita più lento, mentre in precedenza il Ceo Elon Musk puntava a un aumento delle consegne del 50% all'anno.

Ad aprile Musk ha annunciato che avrebbe accelerato il rilascio di modelli più economici a causa del calo delle vendite all'inizio dell'anno, con un inizio della produzione in anticipo rispetto all'obiettivo originale fissato per la seconda metà del 2025. Tesla ha anche in programma di presentare la tanto promessa auto a guida autonoma 'Robotaxi' l'8 agosto. Il gruppo Usa deve far fronte alla crescente concorrenza dei modelli cinesi più economici e il crescente interesse dei consumatori per i veicoli ibridi sul proprio mercato nazionale.