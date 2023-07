Tesla vola a Wall Street, sale del 6,2% dopo balzo consegne nel 2° trimestre (+83,5% rispetto a stesso periodo 2022)

NEW YORK - Tesla vola a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 6,2% con il balzo delle consegne nel secondo trimestre. Tesla ha consegnato un numero record di auto nel secondo trimestre, mostrando come il taglio dei prezzi voluto da Elon Musk si è tradotto in risultati concreti. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato 466.000 vetture nel periodo aprile-giugno, il 10,4% in più rispetto al trimestre precedente e in aumento dell’83,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato oltre le attese degli analisti che si inserisce nell’ambizioso obiettivo di Tesla di aumentare i volumi del 50% all’anno, e che probabilmente continuerà a spingere i titoli Tesla, già in rialzo del 142% quest’anno.