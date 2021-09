Toyota, 11,5 mld di euro in produzione batterie auto elettriche. Aumenta investimenti per ridurre impatto ambientale

NOAGOYA - La Toyota investirà circa 1.500 miliardi di yen (circa 11,5 miliardi di euro) entro il 2030 per la produzione di batterie per auto elettriche e vetture con motori ibridi, anticipando di fatto il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni zero. La prima casa automobilistica mondiale ha detto in una presentazione che la ricerca si concentrerà sullo sviluppo di batterie che consentono una riduzione della metà dei costi da qui al 2030 grazie alla graduale sostituzione di materiali quali il nickel e il cobalto, l’incremento delle linee di produzione a 70 entro lo stesso periodo e lo studio di sistemi volti a migliorare la produttività degli stessi veicoli.

La società nipponica ha indicato che circa l’8% delle spese in conto capitale e il 5% della Ricerca&Sviluppo sarà concentrato sull’ottimizzazione delle batterie per ogni anno fiscale fino al 2030. Lo scorso maggio Toyota aveva annunciato che degli 8 milioni di auto che intende immatricolare nei prossimi nove anni, almeno 2 milioni saranno veicoli elettrici e auto alimentate a idrogeno. La Toyota ha inoltre detto che i suoi impianti di produzione saranno a emissioni zero entro il 2035, con 15 anni di anticipo rispetto ai piani precedentemente formulati, grazie all’ammodernamento della metodologia del lavoro. La Toyota chiederà inoltre ai suoi fornitori di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 3% nel 2021 rispetto all’anno scorso.