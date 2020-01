Toyota Corolla è l'auto più venduta del mondo. Precede il Ford Serie F

Rispetto al 2019 non dovrebbero esserci cambiamenti radicali nella classifica 2019 delle auto più vendute nel mondo. Secondo le analisi di Focus2Move, che tengono conto del dettaglio nei diversi mercati nei primi 10 mesi dello scorso anno, il gradino più alto della Top Ten è sempre occupato dalla Toyota Corolla, vero modello globale che (nel periodo indicato) ha totalizzato 1.020.887 immatricolazioni ed è venduta in Europa, in Cina e in Usa. Al secondo posto il pick-up Ford Serie F, la cui diffusione è limitata ai soli Stati Uniti, è che ha totalizzato 875.194 unità.

Immutata anche la terza posizione del suv Toyota Rav4, che per il 2019 (sempre nei primi 10 mesi) ha realizzato 767.907 immatricolazioni. Seguono due Honda: la Civic con 697.268 unità, e il suv CR-V con 671.412. In questo ultimo caso si tratta di un importante miglioramento, perché questo modello rispetto al 2018 sale dal settimo al quinto posto. Scende di una posizione il suv Volkswagen Tiguan (che vende più di Golf) che con 612.514 immatricolazioni passa al sesto posto.

Vero exploit quello del pick-up Ram di FCA, che entra nella Top Ten (era all’undicesimo posto nel 2018) e con 601.942 unità e - con le stesse limitazioni commerciali del Ford Serie F - si colloca al settimo posto nella classifica mondiale con un miglioramento del 20,2% nel confronto con l’anno precedente. Ram precede l’icona Golf (577.419 unità) e la Polo (501.494 unità), entrambe scese (rispettivamente di 3 e 2 posizioni) rispetto alla Top Ten 2018.