Toyota e Mazda decidono stop a produzione in Russia. Impossibile avere forniture regolari a causa della guerra

TOKYO - La Toyota sospenderà la produzione di autoveicoli in Russia a causa della impossibilità di reperire parti essenziali per la manifattura, a distanza di sette mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina. L’azienda - che in marzo aveva già deciso l’interruzione temporanea delle operazioni nel suo stabilimento di San Pietroburgo - che produceva circa 80 mila auto all’anno, è la prima casa auto giapponese ad annunciare lo stop dell’output in Russia, e in un comunicato spiega di «non vedere segnali che una ripartenza possa avvenire in futuro». Tra gli altri costruttori nipponici, anche la Nissan ha recentemente esteso di tre mesi la sospensione delle attività nella sua fabbrica a San Pietroburgo che doveva riaprire a fine settembre, e per analoghe ragioni anche gli impianti di Mitsubishi rimangono serrati. Il capo della Comunicazione di Toyota, Jun Nigata, ha comunque detto che la società continuerà a fornire assistenza ai clienti suoi e della controllata Lexus, mentre ai circa 2.350 dipendenti verrà offerto supporto finanziario e opportunità di riqualificazione professionale. Già da marzo la prima casa auto mondiale non esportava più nuovi veicoli in Russia, in linea con le sanzioni contro Mosca decise dal blocco occidentale.

Dopo la Toyota, anche la Mazda decide lo stop alla produzione di autovetture in Russia per l’impossibilità di accedere regolarmente alle forniture per la manifattura, a causa del conflitto in corso con l’Ucraina. Il costruttore giapponese aveva già sospeso temporaneamente le operazioni in primavera a fronte delle difficoltà riscontrate nella logistica, e adesso ha deciso di ritirarsi dal mercato russo perché non vede prospettive per una ripartenza. Mazda - che considera il mercato europeo vitale - ha affermato anche di prendere in considerazione l’immagine del suo marchio per i suoi clienti, e incontrerà i delegati russi per discutere lo scioglimento della joint venture locale. Lo stabilimento di Mazda è situato città orientale di Vladivostok, e produce prevalentemente il modello CX-5 per il mercato interno. Venerdì scorso la Toyota, prima casa auto mondiale per volumi di vendita, aveva deciso l’arresto definitivo all’output nello stabilimento di San Pietroburgo.