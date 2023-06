Toyota sale del 5% in borsa: nel 2026 veicoli elettrici con 1000 km autonomia

Toyota sale del 5% alla Borsa di Tokyo, dopo aver annunciato che introdurra una gamma completa di veicoli elettrici con batterie di «prossima generazione» a partire dal 2026. Questi saranno sviluppati e prodotti da una nuova unita EV chiamata BEV Factory, istituita a maggio. Takero Kato, presidente di BEV Factory, ha affermato che Toyota punta a un’autonomia di guida di 1.000 chilometri (620 miglia) per i suoi veicoli elettrici. BEV Factory mira a produrre circa 1,7 milioni di veicoli entro il 2030. Lo comunica Cnbc. In confronto, spiega Cnbc, la Tesla Model 3 ha un’autonomia di circa 430 chilometri, mentre il modello a lungo raggio ha un’autonomia di circa 570 chilometri. Toyota ha l’obiettivo di raggiungere le vendite di 1,5 milioni di veicoli completamente elettrici all’anno entro il 2026 e di vendere 3,5 milioni di veicoli completamente elettrici all’anno entro il 2030. Separatamente, la societa nipponica - conclude l’emittente americana - sta anche sviluppando un metodo per la produzione in serie di batterie interamente a stato solido per veicoli elettrici a batteria e mira a commercializzarlo nel 2027-2028.