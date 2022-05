Toyota sospende parte della produzione in Giappone per carenza forniture dalla Cina causa misure restrittive anti-Covid

TOKIO - Il gruppo Toyota ha annunciato la sospensione di parte della sua produzione in Giappone a causa di interruzioni alla catena di approvvigionamento per le misure restrittive anti-Covid a Shanghai. In particolare, il primo gruppo auto al mondo prevede di sospendere 14 linee di produzione in otto stabilimenti in Giappone dal 16 al 21 maggio. Comprendendo anche misure analoghe già prese, questo mese le interruzioni totali in Giappone riguardano 20 delle 28 linee produttive nel Paese in 12 delle 14 fabbriche nipponiche.

Toyota, di conseguenza, ha abbassato le stime di produzione per il mese di maggio di 50mila unità a circa 700mila. Domani Toyota pubblicherà i risultati dell’esercizio 2021-2022 e le prime stime per il nuovo esercizio iniziato il primo aprile. La produzione, oltre che dalle misure restrittive per il Covid in Cina, è colpita anche - come per altre case automobilistiche - dalla carenza di semiconduttori. Il gruppo ha anche sospeso a tempo indeterminato la produzione in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2022, Toyota ha prodotto 8,5 milioni di veicoli, in calo del 4,7% su anno e 800mila unità sotto le stime iniziali.