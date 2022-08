Toyota, sospensione turni nello stabilimento di Takaoka in Giappone a causa di focolai Covid

TOKYO - Nuovi ritardi per la produzione di Toyota dopo i rallentamenti causati dal lockdown anti Covid introdotto a Shanghai, che ha fortemente penalizzato l’indotto del primo costruttore di auto al mondo. Nello stabilimento di Takaoka, nel Giappone centrale, una catena produttiva con nove turni lavorativi è stata sospesa a causa di un focolaio provocato dal Covid-19. La decisione comporterà l’output di 650 unità su diversi turni di lavoro. Lo scorso giugno Toyota aveva rivisto al ribasso l’output per il mese a 750.000 veicoli, in calo di 50mila unità rispetto alle stime precedenti.