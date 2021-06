Toyota, vendite globali raddoppiate in aprile. Minore impatto su produzione da carenza chips

TOKYO - Accelera la domanda nel comparto auto a livello globale dopo lo stallo provocato dalla pandemia del coronavirus, e la Toyota aggiorna il record per il mese di aprile, raddoppiando le vendite rispetto allo stesso periodo di un anno fa, a quota 845.448 unità. La forte domanda del marchio Lexus in Cina e dei veicoli sportivi negli Stati Uniti, consentono al primo produttore mondiale di auto di incrementare significativamente l’output a oltre 761mila veicoli, malgrado la carenza dei semiconduttori per il mercato delle quattro ruote. Immatricolazioni e produzione risultano in crescita da otto mesi consecutivi: a differenza delle concorrenti, infatti, la casa auto nipponica non ha risentito dei tagli alle forniture di chips per il mercato automotive, e non è stata costretta a drastiche riduzioni dell’output.