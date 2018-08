Trump allenta vincoli emissioni auto. Fca, proposta da valutare attentamente

NEW YORK - L’amministrazione Trump propone l’allentamento dei vincoli sulle emissioni delle automobili, uno schiaffo all’eredità di Barack Obama. La proposta prevede anche la revoca per la California dell’autorità per fissare le proprie norme in termini di emissioni e di veicoli elettrici. La proposta dell’amministra Trump sulla revisione degli standard di emissioni sarà «valutata attentamente» da Fca. «La proposta include una serie di opzioni, valuteremo attentamente come ognuna di queste si allinea con gli obiettivi di Fca di un miglioramento dell’efficienza dei veicoli e, allo stesso tempo, costruire veicoli che i consumatori vogliono a dei prezzi che possono permettersi» afferma Fca in una nota.