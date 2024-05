Ue, Dombrovskis: «indagine su auto elettriche cinesi avanza, possibili dazi»

«L'indagine» antidumping Ue sui maxi-sussidi offerti da Pechino ai produttori di auto elettriche "è ancora in corso» ed «eventuali dazi provvisori o anche definitivi che potrebbero essere imposti si baseranno sulle prove disponibili». Lo ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Commercio. «Riteniamo importante andare avanti, garantendo la parità di condizioni in questa importante area di concorrenza e utilizzando i nostri diritti per difenderci da una distorsione del mercato», ha evidenziato Dombrovskis.