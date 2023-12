UE, serve tempo per indagine su sussidi cinesi a auto elettriche. Von der Leyen, «abbiamo scelto un approccio trasparente»

BRUXELLES - «Siamo nel mezzo dell’ indagine »formale antisovvenzioni sui veicoli elettrici prodotti in Cina che arrivano sul mercato europeo, «quindi ci vorrà ancora tempo». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista all’European Newsroom, il pool di agenzie di stampa europee, in vista del vertice Ue-Cina a Pechino del 7-8 dicembre. «Abbiamo imparato la lezione dai pannelli solari e abbiamo anche visto che questa volta l’approccio che abbiamo scelto è molto più trasparente» ha spiegato von der Leyen, sottolineando come rispetto a 20 anni fa «abbiamo l’opportunità di avere una gestione molto più equa delle difficoltà».