Urso: «A gennaio piano da 1 miliardo di eco-incentivi auto. A taxisti e ncc aiuti doppi. A Isee sotto 35.000, 13.000 euro per elettrica nuova»

«A gennaio presenteremo un piano di incentivi auto da 1 miliardo per la rottamazione delle auto zero, euro 1,2 e 3 e sostituirle con un’auto ecologica». Lo ha annunciato il ministro del Made in Italia Adolfo Urso nel corso della sua conferenza stampa di fine anno a Verona nella sede della Provincia. «Taxisti ed Ncc avranno incentivi doppi, sia per chi avrà nuove licenze, sia i taxisti che vorranno cambiare auto. Questo speriamo contribuirà a migliorare la salubrità dell’aria nelle città» ha aggiunto Urso. «I principi alla base del nuovo piano favoriranno i redditi più bassi che avranno un 25% in più di incentivi. Chi ha un Isee sotto i 35.000 euro l’anno potrà avere fino a 13.000 euro per acquistare un’auto elettrica» ha detto ancora.