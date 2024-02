Urso a Stellantis: «Senza inversione di rotta, incentivi a chi produce in Italia. Spero di aver parlato chiaro»

«Il prossimo anno tutte le risorse del fondo automotive andranno a incentivare le auto prodotte in Italia ove non ci fosse inversione di tendenza, spero di aver parlato chiaro». Cosi il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, al Forum in Masseria condotto da Bruno Vespa, sollecitato su Stellantis. «L’80% degli incentivi dati sono andati di fatto a incentivare la produzione all’estero ed e chiaro a tutti che non si può andare avanti cosi» ha spiegato.