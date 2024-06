Urso, bene l'Ue sui dazi per le auto elettriche cinesi. Governo Pechino, “Contromisure necessarie se Ue non si corregge sui decisione”

«Saluto con soddisfazione l'annuncio che la Commissione Ue ha fatto oggi dei dazi sull'ingresso delle auto elettriche cinesi in Europa per tutelare la produzione europea nella piena consapevolezza che abbiamo anche noi: la possibilità di riaffermare in Italia l'industria automobilistica italiana, uno dei settori trainanti dello sviluppo industriale del nostro paese a cui non vogliano assolutamente rinunciare». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio.

L'Ue «ha ignorato i fatti e le regole del Wto, le ripetute forti obiezioni cinesi, gli appelli e la dissuasione di governi e industrie di diversi Stati europei». Il ministero del Commercio di Pechino, commentando i dazi sull'auto elettrica decisi da Bruxelles, ha contestato le conclusioni Ue, «prive di fondamento fattuale e giuridico» che ignorano «il fatto oggettivo che i vantaggi della Cina nei veicoli elettrici derivano dalla concorrenza aperta». La Cina esorta l'Ue «a correggere immediatamente le sue pratiche sbagliate», riservandosi di adottare «in modo risoluto tutte le misure necessarie» a tutela delle aziende cinesi.