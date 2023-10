Urso: «Esposizione prezzo medio carburanti ha avuto successo. Il costo della benzina è adesso ben sotto i due euro»

«L’esposizione del prezzo medio dei carburanti ha avuto successo, oggi il prezzo della benzina è sceso a 1,90 euro, ben sotto i due euro. È accaduto ciò che noi avevamo previsto: non c’è stato un adeguamento al prezzo più alto, non c’è stato un appiattimento verso l’alto e la curva, anzi, è scesa verso il basso». Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa al Mimit per fare il punto su un anno di lavoro. «Il margine tra prezzo più alto e più basso è rimasto sufficientemente alto, garantendo la concorrenza. Ora il cittadino può scegliere con piena consapevolezza», ha sottolineato.