Urso: «Italia approva proposta compromesso Euro7 della Presidenza Spagnola»

BRUXELLES - L’Italia «approva» il testo di compromesso presentato dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue sugli standard Euro7. E quanto annunciato dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Consiglio Competitivita. «E una posizione piu avveduta, responsabile, concreta e pragmatica» rispetto alla proposta della Commissione Ue. «Ringraziamo la presidenza spagnola per l’intenso, importante e significativo lavorio diplomatico», che «rappresenta un passo in avanti sulla giusta strada». Urso ha sottolineato in particolare l’allineamento a «una serie di limiti ai valori del regolamento Euro6» per i motori a combustione interna e le emissioni di particolato, oltre all’allungamento delle scadenze per l’entrata in vigore della normativa.