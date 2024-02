Urso: «Passi avanti con Stellantis, cambiata la narrazione. Ma guardiamo ai fatti, fiducia in un accordo entro l’estate»

Sul patto per la produzione di auto in Italia con Stellantis «ci auguriamo che la risposta sia positiva» lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione Attività produttive dove esprime fiducia che si possa arrivare all’accordo «entro l’estate» verso l’obiettivo di un milione di veicoli, tra auto e mezzi commerciali. «Con le dichiarazioni degli ultimi giorni - aggiunge - è cambiata un pò la narrazione del gruppo, ma non ci basta. Siamo un governo che guarda ai fatti senza preclusioni verso alcuno, ma con la volontà di realizzare quella politica industriale che è mancata».