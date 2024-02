Urso: «Se Stellantis vende meno in Italia è un problema suo. A dicembre sorpasso della Volkswagen. Rivedano politiche»

«Dobbiamo intenderci: se a dicembre la Volkswagen ha superato nelle vendita in Italia Stellantis, se i cittadini italiani hanno preferito acquistare un’ auto prodotta all’estero, piuttosto che una fatta in Italia, a fronte di condizioni di mercato e incentivi simili, il problema non è del governo ma dell’azienda». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a un evento della Camera di commercio di Trento. «Sarà un problema di marketing? Di modelli appetibili? Ma è un problema dell’azienda che evidentemente ha bisogno di rivedere le proprie politiche. Lo facessero», ha aggiunto.

«Solo in Italia abbiamo una casa automobilistica. In tutti gli altri Paesi europei produttori di auto ce n’è più di una. E solo in Italia abbiamo un delta così ampio tra produzione e immatricolazione». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a un evento della Camera di commercio di Trento. «In Germania, Spagna, Slovacchia, Polonia, producono più di quanto immatricolano. E non è che produrre in Germania costi meno che farlo in Italia», ha aggiunto.