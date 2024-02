Urso: «Se Tavares vuole partecipazione Stato in Stellantis si può discutere. Come ha fatto con la Francia»

«Se Tavares o altri ritengono che l’Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all’interno dell’azionariato di Stellantis, ce lo chiedano. Se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo sull’automotive rispondendo a una domanda circa un’intervista rilasciata dall’ad di Stellantis, Carlos Tavares, a Bloomberg. «Nel primo incontro avuto con Tavares e nei diversi con la proprietà mi è stata posta una richiesta esplicita: che l’Italia fosse parte attiva per cambiare in maniera radicale il Regolamento Euro 7, cosa che l’Italia ha fatto», ha spiegato Urso.

«Se ritengono sia necessario che l’Italia faccia come la Francia all’origine della nascita di Stellantis, per far valere le ragioni dei cittadini francesi, dei lavoratori del settore, all’interno di questa grande multinazionale, ce lo chiedano e possiamo ragionare insieme», ha detto. «Ci hanno chiesto un impegno in Europa, e lo abbiamo mantenuto, ci hanno chiesto un Piano di incentivi significativo, e anche questo lo abbiamo fatto. Non ho letto l’intervista di Tavares, me la riferite voi - ha detto Urso ai giornalisti - ma se il problema è ‘fare come fa la Francià ci facciano una richiesta».