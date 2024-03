Urso: «Sottovalutate le ricadute sugli stabilimenti italiani dell’operazione da Fca a Stellantis»

«Condivido la preoccupazione dei gruppi parlamentari ma ricordo che l’operazione di incorporazione di Fca e la nascita di Stellantis e avvenuta di fatto 4 anni fa. E in quell’epoca nella scorsa legislatura sono state sottovalutate le ricadute sugli stabilimenti italiani anche in termini occupazionali. Contrariamente a quanto fatto dal governo francese». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nell’ambito della discussione a Montecitorio delle mozioni concernenti le iniziative per il rilancio del settore automotive. «Le fabbriche italiane che primeggiavano hanno da allora risentito della mancanza di investimenti degli ultimi anni e sono state penalizzate».