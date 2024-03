Urso: «UE ha creato mercato auto per prodotti realizzati da altri, assurdo. Sbagliato rinunciare a produrre auto endotermiche»

«L’Europa ha creato un mercato di consumi per prodotti realizzati da altri, mentre non abbiamo realizzato la produzione per i consumi degli altri e questo riguarda anche le auto endotermiche. Abbiamo rinunciato a produrre le auto endotermiche, che potrebbero servire ai consumi degli altri, per creare un mercato di consumo per le auto elettriche fatte da altri. Questo è assurdo. Dobbiamo passare da incentivare i consumi al sostenere la produzione se vogliamo reggere la sfida. E su questo l’Italia e convintamente assertrice». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso della discussione sulla situazione del Mercato Unico, nell’ambito del Consiglio Competitivita in corso a Bruxelles. «Come fa l’industria europea a reggere la sfida quando vi e un dazio all’import di auto cinesi pari al 10 percento mentre gli Usa lo hanno al 27,5% e il presidente Trump, se tornasse, gia ha annunciato che li alzera al 67%», ha aggiunto.