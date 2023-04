Usa, incentivi auto elettriche solo se le batterie costruite nel paese. Sono 16 modelli di Ford, GM, Stellantis e Tesla

Un numero minore di veicoli elettrici si qualifica per i crediti d’imposta al consumo dopo che lunedì l’amministrazione Biden ha iniziato a far rispettare regole più severe sulla provenienza delle batterie dei veicoli. Il nuovo elenco, pubblicato su fueleconomy.gov, comprende un totale di 16 modelli di produzione nazionale di Ford, General Motors, Stellantis e Tesla. Nove modelli, per lo più di case automobilistiche straniere, non sono più ammissibili. Dieci dei modelli presenti nel nuovo elenco possono beneficiare dell’intero credito d’imposta di 7.500 dollari, mentre gli altri si qualificano per la metà di tale importo. I consumatori che acquistano i veicoli riceveranno i crediti d’imposta se il loro reddito è inferiore a una certa soglia e se i veicoli hanno un prezzo inferiore ai massimali stabiliti dall’Inflation Reduction Act. I crediti d’imposta per i consumatori sono un elemento centrale della spinta dell’amministrazione Biden verso l’energia verde, che mira a stimolare l’occupazione nel settore dell’alta tecnologia, a ridurre le emissioni di anidride carbonica e a diminuire la dipendenza degli Stati Uniti dai prodotti di fabbricazione cinese.

Gli osservatori del settore ritengono che gli incentivi fiscali siano fondamentali per ridurre il costo dei veicoli elettrici, che in media costano ancora di più delle auto a benzina. All’inizio di quest’anno, l’amministrazione ha permesso alla maggior parte dei veicoli elettrici assemblati a livello nazionale di qualificarsi per i crediti. Ma per conformarsi alla legge, ora sta applicando regole aggiuntive sulla quantità di batterie che devono provenire dagli Stati Uniti o da un Paese con cui gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio. Queste regole sono state pensate per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai materiali prodotti in Cina, che domina l’industria delle batterie. Sono state fondamentali per ottenere il sostegno del senatore Joe Manchin III (D-W.Va.) alla legge. Manchin ha ripetutamente spinto il settore automobilistico statunitense a ridurre la dipendenza dalla Cina.

Per ottenere il credito totale, le case automobilistiche devono dimostrare che il 40% del valore dei «minerali critici» della batteria proviene dagli Stati Uniti o da un Paese con il quale è stato stipulato un accordo di libero scambio. Le case automobilistiche devono inoltre dimostrare che il 50% del valore dei componenti della batteria proviene dal Nord America. Se soddisfano solo uno di questi fattori, i veicoli si qualificano per metà del credito.