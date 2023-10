Veicoli green, Acea: con Euro7 aumento dei costi di produzione fino a 10 volte più alti rispetto alle stime UE

Nell’infografica, lo studio di Acea e Frontier Economics che mette a confronto i costi derivanti dalla proposta di regolamento sui veicoli Euro 7 sulle emissioni inquinanti. Dal dossier emerge che «comporterebbe un aumento dei costi diretti da 4 a 10 volte superiore a quello citato dalla Commissione Ue». Secondo l’Associazione europea dei Costruttori di automobili, la proposta di regolamento Euro 7 aumenterà i costi di produzione di auto, furgoni, camion e autobus.

Lo studio calcola i costi per veicolo a 2.000 euro circa per quanto riguarda auto e furgoni con motore a combustione interna, e a quasi 12.000 euro per i camion e gli autobus diesel. Queste cifre sono da 4 a 10 volte superiori alle stime della Commissione nella sua valutazione d’impatto dell’Euro 7 (180- 450 euro per auto e furgoni e 2.800 euro per camion e autobus). Proprio oggi la commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo ha adottato con 52 voti a favore, 32 contrari e 1 astensione le sue proposte per i nuovi standard Euro 7 per ridurre le emissioni inquinanti e fissare requisiti di durata delle batterie per autovetture, furgoni, autobus e camion. Secondo Acea, tale voto «riflette meglio le preoccupazioni dell’industria rispetto alla proposta della Commissione Ue, ma sono ancora necessari ulteriori miglioramenti».