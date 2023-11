Volkswagen Group a golfie vele: +10,7% a 765.500 unità vendite ottobre: Crescita del 10,9% da inizio anno

Vendite in crescita per il gruppo Volkswagen nel mese di ottobre grazie al miglioramento delle vendite in tutte le aree del mondo. Le vendite sono aumentate del 10,7% a 765.500 veicoli, ha annunciato la società. Nei primi dieci mesi dell’anno la Volkswagen ha venduto in tutto il mondo 7,48 milioni di automobili, con un incremento del 10,9% rispetto all’anno precedente. Il mercato più grande, la Cina, ha registrato una crescita del 5% con 276.800 veicoli.

Le consegne di veicoli completamente elettrici hanno avuto un andamento positivo nel mese di ottobre: le vendite in Cina sono quasi raddoppiate arrivando a 23.393 auto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In Europa occidentale il gruppo ha visto un aumento dell’11,3%, in Nord America del 25,5%. Per quanto riguarda i singoli marchi, Vw ha registrato un aumento delle vendite del 6,6% a 414.100 unità. Gli altri marchi di “massa” Skoda e Seat/Cupra hanno invece registrato una crescita a doppia cifra del 30,8% con 38.500 vetture, così come il marchio premium Audi con il 15,6% con 152.400 vetture.