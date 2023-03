Volkswagen Group dal 2027 costruirà anche in Canada le sue batterie per auto elettriche

SALZGITTER - Volkswagen ha annunciato la creazione del suo prossimo impianto di batterie in Canada, senza commentare i suoi piani per l’Europa, mentre la corsa alle sovvenzioni infuria su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’impianto che il gruppo intende aprire nel 2027 a St. Thomas, in Ontario, sarà il primo del suo genere in Nord America, un mercato che Volkswagen ha reso una delle sue «priorità fondamentali», ha dichiarato l’amministratore delegato Oliver Blume in un comunicato. Volkswagen sta investendo decine di miliardi di euro nella transizione verso le auto elettriche e vuole diventare il primo produttore europeo a produrre in proprio alcune batterie per essere meno dipendente dalla produzione asiatica, dove Cina e Corea dominano questo know-how. Il gruppo di Wolfsburg sta affrontando anche la concorrenza di Tesla, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e produttore di batterie. Finora Volkswagen ha annunciato tre progetti di fabbriche di batterie in Europa: il primo, una collaborazione con il produttore Northvolt, dovrebbe aprire nel 2023 in Svezia, seguito da un altro in Germania a Salzgitter (Bassa Sassonia) nel 2025. Un terzo e previsto a Valencia, in Spagna.

L’anno scorso l’azienda sperava di aprire un totale di sei impianti in Europa, ma i suoi piani hanno tardato a concretizzarsi. «Stiamo finalizzando la decisione sull’ubicazione della prossima fabbrica di batterie e la annunceremo a tempo debito», ha dichiarato Thomas Schmall, CEO della divisione componenti di VW, durante una visita alla fabbrica di Salzgitter. Ha affermato anche che il gruppo avrebbe «bisogno di piu di tre» stabilimenti di batterie in Europa. «Decideremo se ce ne saranno sei a seconda dell’ambiente», ha aggiunto. Gli europei temono che le multinazionali mettano in discussione i loro investimenti nel continente a favore degli Stati Uniti, dove il grande piano per il clima e l’inflazione (IRA) di Joe Biden prevede miliardi di sussidi per le industrie verdi. All’inizio di marzo Volkswagen ha annunciato che la sua filiale Scout Motors avrebbe investito 2 miliardi di dollari nella costruzione di una fabbrica di pick-up e SUV elettrici sulla costa orientale degli Stati Uniti. «Ora abbiamo un’opportunita unica di crescere con profitto in Nord America e di svolgere un ruolo chiave nella transizione verso la mobilita elettrica in questa regione», ha detto Arno Antlitz, direttore finanziario del gruppo.