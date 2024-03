Volkswagen Group Italia con una lettera dell’11 marzo u.s. indirizzata ai Concessionari e Service Partner di Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e firmata dall’Amministratore delegato Marcus Osegowitsch ha annunciato che dal 1° luglio 2024, Volkswagen Group Italia entrerà a far parte del gruppo dei Distributori guidati dalla Porsche Holding Salzburg. Porsche Holding Salzburg è la società del Gruppo Volkswagen responsabile per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Volkswagen in Austria e in molti altri mercati europei e non.

Secondo quanto riportato dal sito interautonews.com, nella lettera si legge che Porsche Holding Salzburg negli anni ha ampiamente ed efficacemente dimostrato come sia possibile coniugare i punti di forza tipici di una National Sales Company e quelli di un Importatore privato, realizzando un modello di governance efficiente ma soprattutto capace di cogliere le opportunitàche un mercato in profonda trasformazione può riservare. La collaborazione con Porsche Holding Salzburg non prevede che Volkswagen Group Italia modifichi le modalità di gestione della Rete. Inoltre, Marcus Osegowitsch si dice certo che grazie a Porsche Holding Salzburg, Volkswagen Group Italia sarà in grado di migliorare ulteriormente ed essere ancora più pronti alle sfide future e un partner ancora più forte al fianco della Rete.