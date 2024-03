Volvo, prodotta ultima vettura diesel. Casa svedese: “ulteriore passo verso elettrico”. La XC90 a gasolio destinata al museo

Volvo cars annuncia con un post su facebook che «questa settimana si è svelato un momento storico presso il nostro stabilimento di Torslanda in Svezia. Dopo 45 anni, l’ultima vettura diesel, una XC90, è uscita dalla linea di produzione, segnando la fine ufficiale di un’era». L’evento, spiega Volvo Car Group, controllata dal 2010 dalla cinese Zhejiang Geely Holding, «segna un grande traguardo nella storia lunga 97 anni della nostra azienda. Con questa mossa, stiamo compiendo un enorme passo verso le nostre ambizioni di diventare un produttore di auto completamente elettrico, oltre a raggiungere emissioni nette di gas serra entro il 2040».

La casa automobilistica fa adesso sapere che l'ultima XC90 diesel pronta all'interno dell'impianto Torslanda, in Svezia sarà destinata al suo museo, il World of Volvo a Goteborg dove sarà esposta al pubblico. Il primo modello diesel di Volvo fu la 244 GL D6, dotata di un 6 cilindri di origine Volkswagen. Modello che debuttò sul mercato europeo nel 1979. Nel 2001 arriva il primo diesel prodotto in casa, un'unità a cinque cilindri realizzata nello stabilimento di Skovde, in Svezia.