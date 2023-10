Volvo Trucks partner in Svezia di rete ricarica camion EV. Entro il 2024 saranno installate 130 stazioni per mezzi pesanti

Con 130 colonnine rapide per camion, la mobilità a zero emissioni di mezzi pesanti progredisce in Svezia. La nuova rete nazionale di punti di ricarica sarà completamente operativa entro il 2024 e nascerà grazie a un accordo che vede Volvo Trucks partner di diversi fornitori locali di energia che offriranno esclusivamente elettricità prodotta con fonti rinnovabili. «Questa è una vera svolta per l’elettrificazione dei trasporti pesanti - sottolinea Roger Alm, Presidente Volvo Trucks -. I nostri clienti saranno in grado di accedere a caricabatterie veloci e pubblici situati per tutta la Svezia. Di conseguenza la transizione verso l’elettrico sarà più facile che mai». L’iniziativa pensata per la Svezia, aperta ai veicoli di tutte le marche, prevede l’utilizzo di una app che permetterà di prenotare e pagare il rifornimento e sarà estesa in futuro anche ad altri Paesi europei.

Grazie allo smartphone i camionisti potranno trovare le colonnine libere, sapere in anticipo il prezzo di vendita del Kwh e pianificare il proprio viaggio. « Volvo Trucks - sottolinea il costruttore, che fa parte del Gruppo Volvo - sta lavorando a stretto contatto con gli operatori dei punti di ricarica di tutto il mondo per espandere la rete di ricarica e il servizio nel modo più semplice e rapido possibile e sta anche costruendo infrastrutture di ricarica tramite Milence, una joint venture formata con Daimler Truck e il Gruppo Traton. La partnership comporterà l’installazione e il funzionamento di almeno 1.700 punti di ricarica per l’energia sostenibile ad alte prestazioni sulle autostrade, vicino a esse e presso gli hub logistici in tutta Europa».