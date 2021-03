VW Group, elettrificazione cambia rapidamente le auto. Diess: «Però non ci impegniamo su data fine motori benzina e diesel»

WOLFSBURG - «L’elettrificazione e la digitalizzazione stanno cambiando i veicoli più velocemente e in modo più radicale che mai». Lo ha detto oggi Herbert Diess, Ceo di Volkswagen AG durante la presentazione del bilancio dello scorso anno fiscale. Ma Diess ha anche ribadito che il Gruppo ha deciso di «non impegnarsi nel fissare una data per la fine della tecnologia dei motori a combustione», cioè quelli a benzina e diesel. Questo «per effetto delle differenze locali nella produzione di energia elettrica e in base alle condizioni normative».

Il Ceo di Volkswagen AG ha ribadito che la produzione dei modelli tradizionali, con «motori termici ad alta efficienza» proseguirà anche dopo il 2030 per supportare con accresciuta profittabilità gli investimenti per l’elettrificazione. Volkswagen AG proseguirà con ulteriore impegno nello sviluppo delle architetture per modelli elettrici: dopo le piattaforma MEB e PPE Entro la metà del decennio, il Gruppo intende sviluppare la Scalable Systems Platform (SSP) su cui potranno essere costruiti modelli di tutti i marchi e di tutti i segmenti.