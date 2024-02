Winkelmann (Lamborghini): «Per incentivi servono risorse per più tempo. Ma non bastano da soli a far cambiare idea alle persone»

«Gli incentivi ci sono sempre stati e servono per svecchiare il parco circolante. Il problema è la quantità di risorse e la durata rispetto alla transizione che sta vivendo il comparto. Deve essere qualcosa su cui i costruttori possono fare pianificazione. È giusto spingere sul rinnovamento del parco circolante e incentivare vetture che inquinano meno. Ma poi c’è il tema fondamentale dell’infrastruttura, per eliminare le paure di chi si approccia all’elettrico: autonomia dei veicoli, tempi di ricarica e dove la trovi. Bisogna agire su più fronti, non bastano gli incentivi a far cambiare idea alle persone». Lo sottolinea l’Ad di Lamborghini, Stephan Winkelmann, in un’intervista a La Repubblica.