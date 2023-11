Cupra, c'è la VZ5 Bat. Una Formentor quasi da corsa: ci sono 390 cavalli

Cupra è sempre più protagonista. Una gamma divisa tra tradizione ed elettrico, sempre sopra le righe quando si tratta di stile. Tra i modelli di punta c’è la Formentor. Suv crossover dalle linee atletiche che seduce i clenti in modo trasversale. La versione VZ5 è la più prestante. Equipaggiata con il 5 cilindri 2.5 turbo da 390 cv e 480 Nm di coppia. A questa si affianca un’edizione speciale denominata VZ5 Bat, la cui produzione sarà limitata a 500 unità con un prezzo di 78mila euro. Una variante che presenta tutta una serie di particolari che la rendono ancora più esclusiva. Come il colore metallizzato Nero Midnight e i cerchi in lega neri da 20”. I mancorrenti sul tetto e la calandra sono in tinta nero lucido, mentre i gusci degli specchietti sono in carbonio al pari dell’estrattore posteriore e dei 4 terminali di scarico.