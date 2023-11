Fascino Cyberster, la MG fa rivivere le gloriose origini. E c'è anche la XPower AWD

Anteprima italiana per la nuovissima MG Cyberster, la scoperta “inglese” che debutta a Milano AutoClassica, evento alla Fiera Milano-Rho. Il lancio rientra nel tour “Charging into the Future” promosso da MG, tre i continenti esplorati, 23 i paesi toccati, un viaggio lungo oltre 15.000 km che ha come obiettivo far conoscere al grande pubblico una due posti high-performance, con tecnologia all’avanguardia.

Una cabrio che porta il brand inglese ora di proprietà della SAIC, nuovamente nel segmento delle sportive, un gradito ritorno che coincide con la commercializzazione di una scoperta a zero emissioni, prodotta unicamente in due varianti, a trazione posteriore e integrale. Arriverà entro la prossima estate anche sul mercato italiano la nuova MG Cyberster, una due posti disponibile con motore da 310 cavalli (versione d’accesso RWD) e con doppia unità elettrica (AWD) per una potenza massima di 536 cavalli (201 cavalli il motore elettrico anteriore e 335 cavalli quello posteriore) e 727 Nm di coppia massima. In questa configurazione, grazie anche all’efficacia della trazione integrale, la Cyberster brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3 secondi.



La scoperta della MG ha un pacco batteria da 77 kWh e riesce a percorrere oltre 500 km con un pieno di energia. Una sportiva pura che non passa inosservata, lunga 4,53 metri e larga 1,91 metri, ha un passo di 2,69 metri, gli interni riflettono la modernità progettuale. Altre interessanti novità sempre firmate MG Motor sono le due nuove MG4 XPower AWD ed MG4 Trophy Extended Range, caratterizzate da una maggiore potenza e autonomia rispetto alla MG4 “normale”, in particolare la MG4 XPower AWD si avvale di un doppio motore elettrico per una potenza totale di 435 cavalli (320 kW) e una coppia massima fino a 600 Nm, nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 3,8 secondi. Una configurazione quella della XPower che prevede la presenza di un’unità elettrica anteriore da 150 kW e di una al retrotreno da 170 kW, la trazione è integrale, presente un differenziale bloccabile posteriore a controllo elettronico e un ripartitore della coppia motrice sulle quattro ruote (Intelligent Motor Control). Adeguato alle prestazioni l’impianto frenante con pinze color arancione, riviste anche le sospensioni, ora con una rigidità complessiva aumentata del 25%.

La nuova MG4 XPower con batteria da 64 kWh al Nickel-Manganese-Cobalto, ha un’autonomia fino a 385 km, con il caricatore di bordo da 140 kW con una ricarica DC è in grado di passare dal 10 all’80% della capacità massima della batteria in 26 minuti. Prezzi a partire da 41.290 euro per la XPower AWD.

Diverse novità che suggellano un 2023 da record per MG Italia, nel primo semestre sono state immatricolate 14.234 unità per una quota di mercato di oltre l’1,5%, le MG4 e ZS sono le più apprezzate, quest’ultima è salita sul gradino più alto del podio delle vendite di auto a benzina in Italia nel mese di giugno.