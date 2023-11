Sicurezza Pirelli, quali pneumatici scegliere: “all season” o vere invernali?

Con l’autunno si ripropone il solito impegno: adeguare le gomme al cambio di stagione. La legge prevede infatti che dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio utilizzare pneumatici invernali o, in alternativa, gli “all season”, adatti a tutte le stagioni. Tutto ciò è stabilito per motivi di sicurezza: test certificati provano infatti che, utilizzando le gomme giuste, migliorano le capacità di trazione e di tenuta su fondi bagnati o innevati e si riducono gli spazi di frenata.

E chi sono i più famosi esperti di pit-stop del mondo, quelli incaricati di adeguare le gomme alle condizioni più diverse e più estreme? Gli appassionati di motorsport lo sanno bene: da 13 anni Pirelli è fornitore ufficiale di tutti i team di Formula 1. Ma non tutti sanno, forse, che le esperienze maturate in pista vengono trasferite nella produzione di serie, quella destinata alle auto che guidiamo noi tutti i giorni, sul percorso casa-ufficio o sulle strade delle vacanze, quelle asciutte dell’estate o quelle innevate dell’inverno.

Ebbene, il colosso della gomma non ha dubbi: «Gli invernali – informa un comunicato dell’azienda - rappresentano la scelta preferibile per chi percorre molti chilometri, frequenta zone nevose o guida auto sportive ad alte prestazioni, mentre i moderni “quattro stagioni”, grazie all’innovazione tecnologica, risultano efficaci e sicuri sia d’estate che d’inverno». A sostegno delle sue tesi, il colosso della gomma fa sapere che «è stato esteso a tutti i propri prodotti lo sviluppo tramite modellazione virtuale, sistema perfezionato in F1, che nel caso degli all season ha consentito di ottimizzare l’impronta a terra riducendo l’usura». È su queste basi che sono state orientate, dunque, le produzioni più recenti, come dimostra la diffusione del cinturato Pirelli All Season SF2 e dello Scorpion All Season SF2, tipologia di pneumatico che nel 2022 ha visto un’incidenza sul mercato europeo vicina al 20%, con una variazione ancora più accentuata nelle misure superiori ai 18 pollici, su crossover e Suv.

Exploit legati al miglioramento di valori un tempo discutibili, oggi non più: la resa chilometrica degli all season è aumentata e sul bagnato la nuova generazione di pneumatici mostra un comportamento paragonabile ai prodotti stagionali. Particolare importante, oggi Pirelli può coprire il 97% delle richieste del mercato europeo per le misure superiori ai 16” e tutti i suoi pneumatici sono disponibili anche per le vetture elettriche e ibride plug-in. Il mercato dirà se e quanto incideranno ancora, sulla scelta delle coperture, i progressi fatti dalle all season. Intanto sarà bene ricordare che è opportuno accertarsi che sul fianco del pneumatico (all season o invernale) compaiano la marcatura M+S (Mood e Snow, fango e neve) e l’immagine della montagna a tre picchi che circonda un fiocco di neve: questi simboli indicano (per tutti, non solo per Pirelli) che sono stati superati gli specifici test di omologazione.