A Bologna apre la fiera sulle auto di domani. FutureMotive Expo, per una mobilità più sostenibile

BOLOGNA - «Il futuro è qui». Non ha dubbi il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari che questa mattina ha inaugurato la fiera FutureMotive Expo & Talks insieme al viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami, a vicepresidente Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. «Credo che sia stata una bella sfida - aggiunge - e anche gli amici di Autopromotec che sono i titolari di una esperienza importante a Bologna sul mondo dell’automobile si sono sfidati sul futuro compatibile con una mobilità più sostenibile, partendo dall’industria automobilistica e da tutta la filiera della forniture». Per Calzolari «le fiere servono anche a mettere in campo le indicazioni di chi decide le politiche e le strategie a livello nazionale, europeo e internazionale».

Anche il viceministro Bignami definisce FutureMotive Expo «una fiera importante che dimostra come ci sia un’attenzione degli operatori ma anche delle istituzioni su l’evoluzione di un quadro che è significativo. Rimaniamo dell’idea che la neutralità ecologica sia la risposta più adeguata - aggiunge - Non dobbiamo trovare una soluzione, ma quante più soluzioni possibili, poi sarà il mercato a trovare quelle più idonee». Per Priolo, infine, FutureMotive Expo è «un’occasione significativa» per parlare di «automotive che è sempre stata fondamentale. Oggi si sa che la componentistica legata a questa evoluzione creerà nuove filiere di lavoro - aggiunge - e si investirà sull’elettrico, che per noi significa anche qualità dell’aria e sostenibilità».